По базе США в Сирии выпущено 15 ракет

Порядка 15 ракет выпустило движение "Исламское сопротивление Ирака" по военной базе США в Сирии, которая находится рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар. Об этом сообщает издание Al Mayadeen, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что группировка также атаковала американскую базу неподалеку от газового месторождения Конико.