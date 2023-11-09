https://news.day.az/world/1613281.html По базе США в Сирии выпущено 15 ракет
По базе США в Сирии выпущено 15 ракет
Порядка 15 ракет выпустило движение "Исламское сопротивление Ирака" по военной базе США в Сирии, которая находится рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар. Об этом сообщает издание Al Mayadeen, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что группировка также атаковала американскую базу неподалеку от газового месторождения Конико.
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