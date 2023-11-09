В НАТО заявили о намерении продолжить помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на фоне блокирования правительством Словакии пакета военной помощи Украине высказал мнение, что поддержка украинского государства со стороны альянса продолжится. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Венгрии Каталин Новак, трансляция велась на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

8 ноября правительство Словакии во главе с Робертом Фицо заблокировало выделение Украине более €40 млн на военные нужды, преимущественно на боеприпасы.

Столтенберг отметил, что не будет говорить об отдельных союзниках, но в целом Североатлантический альянс проделывает "огромную работу" для оказания помощи Украине, и такая помощь продолжится, поскольку это отвечает интересам безопасности всех членов военного блока.