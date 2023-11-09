США пояснили Ирану свою позицию по Ближнему Востоку

США заявили Ирану, что не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке на фоне военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источник рассказал, что Вашингтон предпринял дополнительные меры, чтобы непосредственно поговорить с Ираном, связанными с ним группировками в Ираке, Ливане и региональными партнерами. "Мы стремимся разъяснить, что наши военные действия не сигнализируют об изменении нашего подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС. И у нас нет намерений эскалации конфликта в регионе", - пояснил он.