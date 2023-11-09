Турция договорилась с Израилем о переводе онкобольных детей из сектора Газа

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что договорился с коллегой из Израиля перевести онкобольных детей из сектора Газа в Турцию. Об этом пишет издание TRTHarber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я высказал свое мнение о том, что дети - это очень чувствительная тема. <...> Мы договорились о безопасном переводе пациентов в Турцию. Мы начнем перевозить детей с онкологическими заболеваниями в Турцию как можно скорее", - отметил Коджа.