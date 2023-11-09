В Сеуле предостерегли Пхеньян

Министерство объединения Республики Корея "серьезно предупреждает" КНДР, что ей не стоит поступать опрометчиво в ответ на возможную отправку критических по отношению к Пхеньяну листовок через границу южнокорейскими активистами. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Распространение листовок о Северной Корее - это добровольное действие гражданских организаций в соответствии с правом на самовыражение, гарантированное нашей конституцией. Серьезно предупреждаем, что Северная Корея не должна поступать опрометчиво, используя в качестве предлога решение суда о неконституционности запрета на отправку листовок", - привело агентство заявление ведомства, курирующего отношения с Пхеньяном.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало статью, в которой говорилось, что отправка критических по отношению к Пхеньяну листовок через границу в КНДР может вызвать "град снарядов" в Южной Корее и спровоцировать конфликт, подобный тем, что идут в Европе и на Ближнем Востоке. По словам автора, отправка агитационных материалов является частью психологической войны. В статье пояснялось, что в Республике Корея вступает в силу решение о неконституционности запрета на распространение листовок через границу.

26 сентября Конституционный суд Республики Корея отменил запрет на отправку пропагандистских листовок в КНДР, установленный законом о развитии межкорейских отношений. Судьи пришли к выводу, что он ограничивает свободу слова и выражения позиции.

В июне 2020 года власти КНДР взорвали здание межкорейского офиса связи в качестве ответа на неспособность Сеула предотвратить отправку антиправительственных листовок через границу. Эти материалы распространяли активисты из организаций перебежчиков с помощью воздушных шаров.