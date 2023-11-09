Израиль открыл коридор для эвакуации жителей севера Газы на шесть часов
Армия обороны Израиля дала жителям сектора Газа шесть часов на то, чтобы эвакуироваться на юг анклава по гуманитарному коридору. Об этом сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Жители Газы, сообщаю вам, что сегодня Армия обороны Израиля вновь разрешает передвижение по дороге Салах-эд-Дин на юг [анклава] с 10:00 до 16:00. Вчера северные районы сектора Газа покинули 50 тыс. человек, все они направились на юг. Поэтому сегодня мы продлили время работы гуманитарного коридора", - написал он в соцсети X (ранее Twitter) на арабском языке.
"Время для эвакуации с севера Газы истекает, поскольку этот район является зоной активных боевых действий", - напомнил Эдри.
Израиль за прошедшую неделю уже неоднократно объявлял об открытии коридора для эвакуации жителей северных районов сектора Газа, где происходят наиболее ожесточенные столкновения с ХАМАС, на юг, куда доставляют гуманитарную помощь. Как правило, период, на который открывают проезд в южные районы, составляет три-четыре часа.
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