В США призвали стереть ХАМАС с лица земли

Президент США Джо Байден несет ответственность за конфликт в Украине и войну на Ближнем Востоке, считает сенатор-республиканец Джон Кеннеди, передает Fox News. По его словам, эти события связаны со слабостью и наивностью руководства государства.

"Мы играем в прятки, и мы уже много лет сотрудничаем с Катаром. Катар действительно обеспечивает Газу электроэнергией. По сути, они отдают это ХАМАСУ, и администрация Байдена это допускает. Администрация Байдена разрешает миллиардерам жить в Катаре, и не только из ХАМАСА, но и из ИГИЛ (организация запрещена в России). Администрация Байдена посылает сигнал о слабости, когда отказывается применять нефтяные санкции в отношении Ирана, когда она сократила поставки в Афганистан, когда она сняла санкции с российского трубопровода "Северный поток - 2", - пояснил Кеннеди.

Он добавил, что ситуацию в мире можно сравнить с дракой в баре или тюремным бунтом, во время которого Байден и его команда пытаются цитировать Сократа. Кеннеди подчеркнул, что администрация президента США пытается выставить страну как "просто хорошего парня", который может сотрудничать со всеми, в том числе Ираном.

"Мы не можем [позволить себе такого подхода]. Мы должны стереть ХАМАС с лица земли", - заключил сенатор США.