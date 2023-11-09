Израиль установит зоны безопасности в Газе, к которым будет запрещено приближаться. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом газете El País заявил израильский министр без портфеля Гидеон Саар.

По его словам, израильская сторона не имеет никаких территориальных претензий на Газу и не желает возобновлять еврейские поселения. "Мы хотим жить в мире, а с [палестинским движением] ХАМАС невозможно жить в мире", - подчеркнул Саар, назвав группировку нацистским движением.

Министр указал, что после уничтожения военного и правительственного потенциала ХАМАС может быть установлен переходный период для реабилитации Газы.

"То, что было раньше, когда террористы свободно гуляли по границе и даже доходили до самого ограждения и стреляли по солдатам, больше не повторится", - заявил он. Саар рассказал, что Израиль намерен организовать полосы безопасности, которые возможно будут заминированы.

Представитель израильского правительства отметил, что эпоха, "когда евреев убивали, не давая возможности защитить себя, закончилась в 1948 году". "Сегодня евреи защищаются. Наша ошибка заключалась в том, что мы не сделали этого до сих пор", - заключил Саар.