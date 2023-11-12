Китай заявил о возможности применения силы в решении проблемы Тайваня

Пекин надеется на мирное воссоединение Тайваня с материковой частью Китая, но не исключает возможность применения силы в решении проблемы острова в качестве последнего варианта. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила посол КНР в Вене Ци Мэй.

Ци Мэй отметала, что Тайвань является камнем преткновения между Китаем и США. В то же время она настояла на том, что остров - это китайская провинция. "Конечно, мы надеемся на мирное воссоединение. Но как независимая страна мы не можем отказаться от последнего варианта - применения военной силы. Правильным путем для обеспечения стабильности в Тайваньском проливе является приверженность принципу "одного Китая" и неприятие независимости Тайваня", - объяснила она.

По словам главы китайской дипмиссии, США и КНР стараются укрепить каналы обмена и сотрудничества с обеих сторон и стабилизировать отношения.