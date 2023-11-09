Нетаньяху отказался от освобождения пленных в Газе с двойным гражданством

Представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент заблокировал соглашение по освобождению из сектора Газа пленных, которые имеют двойное гражданство. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету Mundo.

"Мы были близки к освобождению заложников, имеющих двойное гражданство, но в последний момент Нетаньяху отказался это делать. Это то, что нам сообщил посредник. Мы согласились на все переговоры, и внезапно, за день до начала наземной операции, Нетаньяху заблокировал соглашение", - заявил Хамдан.