https://news.day.az/world/1613366.html Стрельба в школе в Германии
Стрельба в школе в Германии
В школе в Оффенбурге на западе Германии произошла стрельба. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом информирует Badische Zeitung.
По меньшей мере одна школьница получила ранения. Подозреваемый задержан. На месте продолжается полицейская операция.
Оффенбург расположен в земле Баден-Вюртемберг близ границы с Францией.
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