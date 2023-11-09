https://news.day.az/world/1613372.html В столице Франции появились граффити с угрозами организации теракта на Олимпиаде 2024 - ФОТО
В столице Франции появились граффити с угрозами организации теракта на Олимпиаде 2024 - ФОТО
В столице Франции появились граффити с угрозами организации теракта на Олимпиаде 2024.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Граффити относятся к событиям в 1972 году, когда террористы убили 11 членов израильской олимпийской сборной (четыре тренера, пять участников соревнований и двое судей), а также немецкого полицейского.
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