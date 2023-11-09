Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Два нападения были совершены на американскую базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, по военному объекту был нанесен ракетный удар. Затем база была атакована с помощью дронов-камикадзе.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники сообщил, что американские войска смогли предотвратить нападение с использованием беспилотников.

В понедельник движение "Исламское сопротивление Ирака" сообщило, что вооруженные отряды шиитов совершили шесть атак на четыре военных объекта США в Сирии и Ираке.

5 ноября во время визита в Багдад госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани привлечь к ответственности лиц, виновных в продолжающихся атаках на военных США. По его словам, правительство Ирака должно выполнять обязательства по защите всех объектов, где размещены американские войска.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 28 атак на американские базы в регионе. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана. По словам Остина, в результате этих вылазок ранения получил 21 военнослужащий.