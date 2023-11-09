Названо количество ракет, выпущенных по Израилю

Израильские военные зафиксировали за время обострения обстановки в регионе, начавшегося 7 октября, запуски 9 500 ракет и десятков летательных аппаратов по территории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С начала войны в сторону Израиля было запущено порядка 9 500 ракет и десятки летательных аппаратов. Военнослужащие сил противовоздушной обороны перехватили сотни ракет в защищенных районах, а после входа сухопутных сил в сектор Газа очевидно заметное сокращение числа ракетных запусков", - говорится в сообщении.

По данным израильских военных, только за первые четыре часа обстрелов израильской территории 7 октября, сопровождавшихся вторжением на израильскую территорию вооруженных отрядов, связанных с палестинской радикальной организацией ХАМАС, по стране было выпущено порядка 3 тыс. ракет. Для сравнения: за все время проведения операции "Нерушимая скала" в секторе Газа в июле - августе 2014 года и за все время Второй ливанской войны в июле - августе 2006 года в общей сложности по Израилю было выпущено порядка 4 тыс. ракет, добавили в армии.

В армейской пресс-службе подчеркнули, что силы ПВО впервые развернуты в максимальном масштабе по всей стране, задействовано рекордное число противовоздушных батарей, которые осуществляют перехваты враждебных целей в небе над всем Израилем - от горы Хар-Дов на границе с Ливаном до города Эйлат на берегу Красного моря на самом юге страны. "Впервые за все время все системы противовоздушной обороны задействованы одновременно: "Железный купол", "Праща Давида", MIM-104 Patriot и "Стрела". Все они предоставляют защиту на каждом уровне противовоздушной обороны и обеспечивают оптимальную защиту в израильском тылу", - отмечается в заявлении.

Успешным действиям израильских сил ПВО, в частности, способствует "глубокое сотрудничество между Армией обороны Израиля и оборонной промышленностью, а также между Армией обороны Израиля и Вооруженными силами Соединенных Штатов".

Кроме того, в пресс-службе отметили, что "порядка 12% [ракет] от всего числа запусков в сторону Израиля упали в секторе Газа, а около 900 запусков были произведены из гражданских объектов, таких как мечети, школы, больницы и культурные центры". "Эти данные еще раз подчеркивают циничное использование гражданских лиц террористической организацией ХАМАС", - полагают израильские военные.