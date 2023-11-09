https://news.day.az/world/1613387.html Байден запросил у Нетаньяху гуманитарную паузу в Газе
Байден запросил у Нетаньяху гуманитарную паузу в Газе
Президент США Джо Байден запросил у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа на срок более трех дней.
"Да. Я запросил паузу. Более продолжительную, чем три дня", - рассказал американский лидер во время беседы с журналистами на военной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Глава государства также подчеркнул, что ответ израильской стороны занял "немного больше времени", чем он ожидал.
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