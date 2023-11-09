Байден запросил у Нетаньяху гуманитарную паузу в Газе

Президент США Джо Байден запросил у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа на срок более трех дней.

"Да. Я запросил паузу. Более продолжительную, чем три дня", - рассказал американский лидер во время беседы с журналистами на военной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава государства также подчеркнул, что ответ израильской стороны занял "немного больше времени", чем он ожидал.