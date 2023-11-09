В Анкаре состоится очередной тур переговоров по укреплению доверия между Турцией и Грецией

В понедельник, 13 ноября, в Анкаре состоится четвертый тур переговоров по укреплению взаимного доверия между Турцией и Грецией, передает Day.Az.

Первая встреча между военными делегациями Турции и Греции прошла в Греции в 2010 году, а вторая - в Турции. Третий тур переговоров прошел в Афинах в феврале 2020 года, где было достигнуто соглашение о Плане реализации мер доверия.

Из-за пандемии коронавируса в 2021 году проведение встречи в Анкаре было отложено, и вместо этого состоялась видеоконференция. После этой встречи Министерство национальной обороны Турции выразило готовность продолжить обсуждение мер доверия, с планами провести следующую встречу в Анкаре.