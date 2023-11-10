В Испании совершено покушение на ультраправого политика

На основателя испанской ультраправой партии Vox Алехо 78-летнего Видаль-Куадраса совершили покушение в Мадриде, ему выстрелили в голову.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, в полиции Мадрида уточнили, что преступник передвигался на мотоцикле Yamaha и использовал пистолет калибра девять миллиметров "Парабеллум". По данным ведомства, покушение было совершено "профессионалом", он выполнял "запланированное действие".

Видаль-Куадрас получил огнестрельное ранение нижней челюсти с входным и выходным отверстиями, однако его жизни ничто не угрожает.