ВВС Израиля ударили по позициям ВС Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям сирийских Вооруженных сил в двух провинциях республики.

"8 ноября с 22:49 до 23:00 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот нанесли авиационные удары по позициям Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, пострадавших нет", - сказал Кулить, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого сирийское национальное информационное агентство САНА сообщало, что израильская авиация нанесла удары по позициям сирийской армии, расположенным в южной части Сирии.

8 ноября Кулить заявлял, что Воздушно-космические силы России смогли поразить пункт управления в укрытиях сирийских боевиков, который находится под землей. Российские военные ударили по позиции боевиков, которые причастны к обстрелам правительственных войск Сирии.