https://news.day.az/world/1613399.html СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку
СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку
Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 10 ноября, заседание по палестино-израильскому конфликту.
Об этом сообщил журналистам офис представителя генерального секретаря ООН, передает Day.Az.
Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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