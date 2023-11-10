СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 10 ноября, заседание по палестино-израильскому конфликту.

Об этом сообщил журналистам офис представителя генерального секретаря ООН, передает Day.Az.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.