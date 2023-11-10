https://news.day.az/world/1613400.html ЕС и Китай планируют провести саммит
ЕС и Китай планируют провести саммит
Евросоюз и Китай планируют провести двусторонний саммит 7-8 декабря в КНР.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным его источников, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направятся в Китай для встречи с представителями китайского руководства. При этом Bloomberg подчеркивает, что Пекин пока не подтверждал дату и место проведения мероприятия.
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