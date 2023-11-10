ЕС и Китай планируют провести саммит

Евросоюз и Китай планируют провести двусторонний саммит 7-8 декабря в КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направятся в Китай для встречи с представителями китайского руководства. При этом Bloomberg подчеркивает, что Пекин пока не подтверждал дату и место проведения мероприятия.