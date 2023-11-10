Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые успешно применила в боевых условиях систему противоракетной обороны "Хец-3" ("Стрела-3" - прим. "Ленты.ру"), предназначенной для перехвата баллистических ракет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что направлявшаяся в сторону еврейского государства воздушная цель была перехвачена 9 ноября в небе над Красным морем.