Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые успешно применила в боевых условиях систему противоракетной обороны "Хец-3" ("Стрела-3" - прим. "Ленты.ру"), предназначенной для перехвата баллистических ракет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что направлявшаяся в сторону еврейского государства воздушная цель была перехвачена 9 ноября в небе над Красным морем.
"Это первый оперативный перехват системой "Стрела-3" с момента ее постановки на боевое дежурство в 2017 году. Это достижение следует за недавним успехом первого оперативного перехвата, произведенного системой "Стрела-2" на прошлой неделе", - заявило Минобороны Израиля.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре