Президент Португалии решил распустить парламент

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза решил распустить парламент. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом уточняется, что он распустит Ассамблею Республики после утверждения государственного бюджета на 2024 год. Это произойдет 29 ноября текущего года. Досрочные выборы назначены на 10 марта.

В свою очередь, премьер-министр страны Антониу Кошта выразил разочарование решением Ребелу де Соузы. По его мнению, португальскому лидеру следовало принять предложение своей партии назначить новым премьер-министром управляющего Банком Португалии и бывшего министра финансов Мариу Сентено. "Президент понял, что лучше провести выборы, чем иметь стабильное, обновленное правительство под руководством Мариу Сентено", - сказал он.