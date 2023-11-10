Китай ожидает от Японии конкретных шагов по улучшению отношений

Китай ожидает от Японии конкретных шагов по улучшению двусторонних отношений. Об этом, как сообщается на сайте МИД КНР, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе состоявшихся в Пекине консультаций с секретарем Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой по механизму китайско-японского политического диалога на высоком уровне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Японская сторона должна как можно скорее воплотить свое заявление о том, что она надеется улучшить китайско-японские отношения, в конкретные действия", - приводятся слова Ван И. Китайский министр подробно остановился на принципиальной позиции Китая в отношении нынешних китайско-японских отношений и "указал правильный путь" для их улучшения и развития, отмечается в сообщении.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также выразил позицию Китая и озабоченность по поводу сброса загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1" в море, по вопросу Тайваня, пониманию истории и другим вопросам.