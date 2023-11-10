Байдена покинула главный советник по Европе

Главный советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена по делам Европы Аманда Слоут приняла решение уволиться. Об этом, со ссылкой на саму чиновницу, сообщает газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Слоут работала в команде Джо Байдена с начала президентского срока и отвечала за восстановление связей с европейскими союзниками Соединенных Штатов, а также выстраивании "единого фронта" против России с началом специальной военной операции на Украине.

"Это были потрясающие три года, но пришло время. Я устала", - заявила Слоут.

Слоут сопровождала Байдена в ходе восьми поездок в Европу, в том числе на пять саммитов Североатлантического альянса и два саммита Европейского союза.