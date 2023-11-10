В Стамбуле поймали лжеполицейских, обманывавших туристов

В Стамбуле задержали мошенников, которые, прикидываясь полицейскими, обворовывали туристов. Об этом сообщает локальный телеканал TRT Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации издания, банда орудовала в районе Фатих. Подозреваемые останавливали на улицах прохожих, представлялись сотрудниками полиции и незаметно воровали деньги из туристических кошельков. Сотрудникам Бюро по борьбе с мошенничеством удалось отследить злоумышленников по автомобилю, который те брали в аренду, и установить личности воров.

В ходе допроса было установлено, что банда совершила как минимум три кражи под видом полицейских в одном и том же районе. Преступников арестовали и посадили в тюрьму.