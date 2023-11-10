ФРГ сообщила о выводе своих систем ПВО Patriot из Польши

Вооруженные силы Германии намерены с 10 ноября прекратить развертывание в Польше своих систем противоракетной (ПРО) и противовоздушной (ПВО) обороны Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы министерства обороны ФРГ Бориса Писториуса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации агентства, вместе с системами Patriot из Польши уйдут порядка 300 германских солдат, которые сейчас базируются в польском городе Замосць, расположенном примерно в 60 км от границы с Украиной. Уточняется, что обслуживавшие системы ПВО военные начнут передислокацию со следующей недели.

При этом командование противовоздушной обороной будет вновь передано Польше, уточняется в материале.

"Польша и Германия плечом к плечу защищают восточный фланг НАТО - для меня это важный знак солидарности в альянсе", - заявил Писториус.

Он также поблагодарил польских военных и местных жителей за дружеский прием, который был оказан германским солдатам на время размещения там противоракетных систем.