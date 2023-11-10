https://news.day.az/world/1613453.html Сектор Газа смогут покинуть около 600 иностранных граждан
Сектор Газа смогут покинуть около 600 иностранных граждан
Почти 600 человек, имеющих гражданство иностранных государств или двойное гражданство, смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" 10 ноября. Об этом сообщила пограничная служба анклава на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В списках, обнародованных службой, значатся граждане 15 стран, в том числе США, Канады, Китая, Индии, Германии и РФ.
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