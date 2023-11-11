ОАЭ решили ограничить поставки некоторых товаров в Россию

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют сократить поставки ряда товаров в Россию. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили источники агентства, власти страны намерены расширить список еще 45 категориями товаров двойного назначения, которые есть в аналогичных списках США и ЕС. Европейская комиссия (ЕК) уже проинформировала послов стран Евросоюза об этом, пишут авторы.

Подобную меру рассматривает и Турция. В то же время, по данным Bloomberg, 80% закупок Россией товаров двойного назначения приходится на Китай и Гонконг. На Турцию и ОАЭ приходится лишь 6% и 4% сделок соответственно.