Более 120 британских компаний признались в нарушении санкций против РФ

Более 100 компаний с февраля 2022 года по май 2023 года информировали правительство Великобритании о том, что нарушили антироссийские рестрикции. Об этом сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание уточнило, что в 127 случаях юридические лица добровольно сообщали в компетентные органы о нарушении санкций. Компании согласились сотрудничать со следствием, чтобы уменьшить размеры штрафов.

Газета со ссылкой на источник, близкий к британскому Минфину, отметила, что ведомство не планирует "чрезмерно наказывать" за непреднамеренные ошибки. Среди причин нарушения ограничений в публикации называют непрозрачную структуру владения связанными с РФ компаниями, с которыми вели дела британские коммерсанты.

По мнению партнера юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин, введение санкций против России стало испытанием для бизнеса Соединенного Королевства.