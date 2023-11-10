Крупная волна смыла людей с пляжа в Бразилии

Крупная волна на одном из пляжей Рио-де-Жанейро, Бразилия, смыла людей и попала на видео. Кадры публикует издание UOL News на YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На записи видно, что волна высоко поднялась и сбила с ног находившихся на пляже туристов. При этом погода в этот день была спокойная. Известно, что пострадавших после инцидента нет.