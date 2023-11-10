Никакая сила не сможет помешать достижению турецким народом своих целей.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения могилы Мустафы Кемаля Ататюрка в связи с 85-летней годовщиной со дня его кончины, сообщает в пятницу Day.Az.

"В 85-ю годовщину кончины Ататюрка мы еще раз с любовью вспоминаем его, а также его соратников, наших сыновей, павших шехидами за Родину, и наших ветеранов. Сегодня, как и предыдущий 21 год, мы упорно работаем во имя достижения нашей республикой своих целей. Мы делаем все возможное, чтобы развивать во всех сферах Турецкую Республику, которая является гордостью ее граждан и надеждой угнетенных", - сказал он.

Напомним, что сегодня исполняется 85 лет с кончины Мустафы Кемаля Ататюрка.