Никакая сила не сможет помешать достижению турецким народом своих целей - Эрдоган
Никакая сила не сможет помешать достижению турецким народом своих целей.
Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения могилы Мустафы Кемаля Ататюрка в связи с 85-летней годовщиной со дня его кончины, сообщает в пятницу Day.Az.
"В 85-ю годовщину кончины Ататюрка мы еще раз с любовью вспоминаем его, а также его соратников, наших сыновей, павших шехидами за Родину, и наших ветеранов. Сегодня, как и предыдущий 21 год, мы упорно работаем во имя достижения нашей республикой своих целей. Мы делаем все возможное, чтобы развивать во всех сферах Турецкую Республику, которая является гордостью ее граждан и надеждой угнетенных", - сказал он.
Напомним, что сегодня исполняется 85 лет с кончины Мустафы Кемаля Ататюрка.
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