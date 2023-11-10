Никакая сила не сможет помешать достижению турецким народом своих целей

Никакая сила не сможет помешать достижению турецким народом своих целей.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения могилы Мустафы Кемаля Ататюрка в связи с 85-летней годовщиной со дня его кончины, сообщает в пятницу Day.Az.

"В 85-ю годовщину кончины Ататюрка мы еще раз с любовью вспоминаем его, а также его соратников, наших сыновей, павших шехидами за Родину, и наших ветеранов. Сегодня, как и предыдущий 21 год, мы упорно работаем во имя достижения нашей республикой своих целей. Мы делаем все возможное, чтобы развивать во всех сферах Турецкую Республику, которая является гордостью ее граждан и надеждой угнетенных", - сказал он.

Напомним, что сегодня исполняется 85 лет с кончины Мустафы Кемаля Ататюрка.