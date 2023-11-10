Сильнейший политический кризис в Испании

Сильнейший политический кризис стартовал сегодня в Испании, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Города Испании вышли на массовые протесты против соглашения левоцентристской партии PDOE и сепаратистской Junts, в рамках которого, премьер Санчес продливает свои полномочия до 2027 года.

На 11 ноября назначены массовые протесты по всей Испании, об участии в протестах объявили ультрасы практически всех футбольных клубов Испании (кроме "Барселоны" из Каталонии и "Атлетика" из Бильбао (баски).