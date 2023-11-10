Власти сектора Газа заявили о повреждении более половины жилья в анклаве

Более 50% единиц жилья в секторе Газа получили из-за ударов и обстрелов со стороны Израиля. Об этом заявили в пресс-службе правительства Газы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, полностью разрушены 40 тысяч единиц жилья.