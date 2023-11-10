https://news.day.az/world/1613501.html Власти сектора Газа заявили о повреждении более половины жилья в анклаве
Власти сектора Газа заявили о повреждении более половины жилья в анклаве
Более 50% единиц жилья в секторе Газа получили из-за ударов и обстрелов со стороны Израиля. Об этом заявили в пресс-службе правительства Газы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным ведомства, полностью разрушены 40 тысяч единиц жилья.
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