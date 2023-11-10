Эрдоган назвал основную тему саммита ОИС в Эр-Рияде

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ключевой темой саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоится 12 ноября в Саудовской Аравии, станет прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Главной темой этого саммита станет война между Израилем и Палестиной. Мы соберемся там, чтобы обсудить все детали вопроса и провести переговоры, чтобы как можно скорее обеспечить гуманитарное прекращение огня", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что придает большое значение встрече стран Персидского залива в Эр-Рияде, поскольку в его ходе страны смогут обсудить гуманитарное прекращение огня.