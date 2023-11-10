Создана координационная группа по вывозу раненых из Газы

Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр отметил, что провел переговоры с египетским коллегой. Он напомнил о достигнутой договоренности по перевозке пациентов с онкологическими заболеваниями, в первую очередь детей, из больницы Турецко-палестинской дружбы в Газе в больницы Египта.

"Турецкий медперсонал совместно с египетскими коллегами займется лечением пациентов из Газы. На втором этапе планируется отправить на самолетах в Турцию тех пациентов, чье состояние позволит это осуществить", - написал он.