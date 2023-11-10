В Китае отвергли обвинения G7 в экономическом принуждении

Китай отвергает обвинения в экономическом принуждении и надеется на более конструктивные отношения со странами Группы семи (G7). Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай решительно отвергает необоснованные обвинения G7 в искажении мировой экономики и экономическом принуждении. Именно страны Группы семи включили в санкционные списки более 10 тыс. юридических лиц по всему миру, используя свою власть для всестороннего подавления неугодных компаний, а также политизируя и превращая в оружие экономические и торговые вопросы", - отметил он.

Как добавил Ван Вэньбинь, Китай надеется, что страны Группы семи в действительности реализуют заявленные намерения и будут способствовать здоровому развитию отношений с КНР на основе взаимных уважения, равенства и выгоды.

По итогам состоявшейся в Токио встречи G7 главы дипведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности опубликовали заявление, в котором говорится, что "порождаемые нерыночной политикой и торговой практикой Китая тенденции искажают глобальную экономику". Кроме того, в нем указывается на необходимость защиты ряда передовых технологий, "которые могут быть использованы для создания угрозы национальной безопасности" стран - участниц объединения, однако без неоправданного ограничения торговли и инвестиций.