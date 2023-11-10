https://news.day.az/world/1613539.html В составе ВВС Турции будет создано космическое командование
В составе ВВС Турции будет создано космическое командование
В составе ВВС Турции будет создано космическое командование.
Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.
Согласно информации, в настоящее время продолжается процесс оценки и утверждения предложения о создании космического командования для обеспечения соответствия космическим исследованиям, проводимым под контролем НАТО, а также координации военной космической деятельности с деятельностью других органов Турции в этой сфере.
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