В Германии оценили обороноспособность страны

Министр обороны Германии Борис Писториус и генеральный инспектор бундесвера Карстен Брокер в статье для издания Der Tagesspiegel заявили, что ФРГ долгое время экономила на своих вооруженных силах, теперь политикам требуется "изменение менталитета", а армии - "существенные изменения во всех сферах", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что бундесвер не может быть перестроен в одночасье. Хоть принципы оборонной политики помогают Германии отвечать новым требованиям к обороне и сдерживанию, но только их будет недостаточно, отмечают авторы.

Они считают, что для этого необходимо изменение менталитета в бундесвере, политике и обществе.

В материале не дается конкретных разъяснений о том, что подразумевается под "сменой менталитета". Ранее Писториус несколько раз говорил, что Вооруженные силы ФРГ должны быть в состоянии вести "оборонительную войну" в случае нападения.