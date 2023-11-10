Египет и Катар выступили против решения палестинского вопроса за счет стран региона

Каир и Доха выступают против решения палестинского вопроса за счет государств региона Ближнего Востока и попыток насильственного перемещения палестинцев со своих земель. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который провел в Каире переговоры с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стороны выступили "за отказ от любых попыток ликвидации палестинского вопроса за счет палестинского народа или государств региона, а также за неприемлемость попыток насильственного перемещения палестинского народа со своей земли", отмечается в документе.