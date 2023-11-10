В США усилилась поддержка Трампа

Американские избиратели доверяют экс-президенту США Дональду Трампу в вопросах внешней политики больше, чем нынешнему главе государства Джо Байдену. Об этом говорят данные социологического опроса Bloomberg News и Morning Consult, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

46 процентов опрошенных американцев отдали предпочтение политике Трампа в отношении Китая и Тайваня, при этом о своей поддержке Байдену заявили 34 процента респондентов.

Трамп также сохраняет лидерство в ситуации с Украиной. О доверии к бывшему президенту высказались 45 процентов опрошенных. Байдена, в свою очередь, поддержали 34 процента.

Кроме того, 43 процента принявших участие в опросе американцев заявили, что Трамп в силах урегулировать палестино-израильский конфликт, и всего лишь 33 процента посчитали, что с этим в состоянии справиться Байден.