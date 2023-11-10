В офисы ЕК в Риме пытались проникнуть несколько сторонников Палестины

Несколько манифестантов, выступающих в поддержку Палестины, попытались проникнуть в представительство Еврокомиссии в центре Рима. Как сообщает агентство ANSA, попытка не удалась, хотя активисты передали листовки с надписью "Стоп геноциду", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил канал Rai News 24, полиции удалось идентифицировать 10 участников акции, к ним будут применены административные меры.

Настроенные на защиту Палестины студенты и активисты занимают университеты в разных итальянских городах - Риме, Неаполе, Падуе. В последние недели прошли достаточно масштабные пропалестинские манифестации, но особых беспорядков не возникало.