В Польше напомнили Германии о репарациях на фоне увеличения расходов на оборону

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик напомнил Германии о необходимости выплат репараций после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал повышение расходов на оборону до 2% ВВП. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Прежде чем немецкая армия снова возьмет на себя ответственность за безопасность и будущее Европы, она должна отчитаться за свою предыдущую попытку взять на себя ответственность в 1939-1945 годах. Варшава, Велюнь, Ясло и другие города еще ждут..." - написал Мулярчик, намекая на необходимость финансовых выплат за причиненные разрушения в ходе Второй Мировой войны.