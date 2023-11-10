ЕС рассматривает введение санкций против ХАМАС

Евросоюз рассматривает введение санкций против представителей палестинского радикального движения ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

"Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС", - сказал он.

По его словам, речь может идти о включении некоторых лиц в санкционный список.