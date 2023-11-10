https://news.day.az/world/1613589.html ЕС рассматривает введение санкций против ХАМАС
ЕС рассматривает введение санкций против ХАМАС
Евросоюз рассматривает введение санкций против представителей палестинского радикального движения ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
"Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС", - сказал он.
По его словам, речь может идти о включении некоторых лиц в санкционный список.
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