https://news.day.az/world/1613598.html Землетрясение в Иране
Землетрясение в Иране
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Ирана, на границе с Ираком.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 37 км к северо-востоку от города Дехлоран с населением около 46 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.
Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
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