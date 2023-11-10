Землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Ирана, на границе с Ираком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 37 км к северо-востоку от города Дехлоран с населением около 46 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.