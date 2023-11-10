Три самолета проникли из Ливана в Израиль

Силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, которые проникли на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Израильские военные отметили, что инцидент произошел недавно, однако дата не уточняется. Два из трех самолетов, нарушивших воздушное пространство Израиля, рухнули на севере страны.

"Недавно три самолета проникли на территорию Израиля из Ливана. Один был перехвачен группой ПВО ЦАХАЛ, а два других упали в районе на севере", - указывается в заявлении.

Также в пресс-службе израильской Армии обороны добавили, что "мероприятие завершено", и обстоятельства происшествия изучаются.

Могла ли стоять группировка "Хезболла" из Ливана за этим инцидентом, в сообщении ЦАХАЛ ничего не говорится.