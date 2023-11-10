Начались испытания новейшего американского бомбардировщика В-21 Raider

Военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider, сообщила 10 ноября официальный представитель ВВС Энн Стефанек, передает Day.Az.

"Летные испытания являются важным шагом в кампании по тестированию, которую проводят Испытательный центр ВВС и Объединенная испытательная группа B-21 412 испытательного крыла", - сказала Стефанек в беседе с российскими СМИ.

По ее словам, испытания нацелены на "гарантию ударной мощи в целях сдерживания агрессии и атак стратегического характера" против США.