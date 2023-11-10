Главную версию в инциденте с газопроводом Balticconnector назвали в Финляндии

Проверка якоря, найденного на месте повреждения газопровода Balticconnector показала наиболее вероятную принадлежность судну Китая Newnew Polar Bear. Как передает Day.Az, об этом заявили на сайте центральной криминальной полиции Финляндии.

"Технические экспертизы усилили подозрения, что поднятый из моря якорь принадлежит судну Newnew Polar Bear. Сотрудничество между Финляндией, Эстонией и поддерживающими их национальными властями было тесным и успешным", - сообщили в полиции.

Также в заявлении приводятся слова комиссара по расследованию преступлений Ристо Лохи, утверждавшего, что представители Финляндии связались с китайскими властями и подготовили международный запрос о юридической помощи для получения информации и развития совместного расследования дела.