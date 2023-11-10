https://news.day.az/world/1613608.html Авиаудар по школе в секторе Газа: - десятки погибших
Авиаудар по школе в секторе Газа: - десятки погибших
Минимум 25 человек погибли при ударе Израиля по школе Аль-Бурак в секторе Газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Aja News, об этом сказал директор школы.
По данным издания, в результате атаки ЦАХАЛ здание школы частично обрушилось. Под завалами могут находиться люди.
Директор школы заявил журналистам, что в здании укрывались от обстрелов мирные жители.
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