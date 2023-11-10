Авиаудар по школе в секторе Газа:

Минимум 25 человек погибли при ударе Израиля по школе Аль-Бурак в секторе Газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Aja News, об этом сказал директор школы.

По данным издания, в результате атаки ЦАХАЛ здание школы частично обрушилось. Под завалами могут находиться люди.

Директор школы заявил журналистам, что в здании укрывались от обстрелов мирные жители.