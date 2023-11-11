НАТО и Швеция провели военные учения в Эстонии

Истребители ВВС НАТО и Швеции провели в небе Эстонии учения Neptune Strike по отражению внезапной угрозы, которая требовала оперативного взаимодействия всех военных сил в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе главного штаба эстонских Сил обороны, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Истребители ВВС Великобритании, Финляндии, Швеции и Испании провели в небе Эстонии часть учений Neptune Strike по отражению внезапной угрозы", - сказано в заявлении.

Как отметил заместитель начальника главного штаба Сил обороны по оперативным вопросам полковник Март Вендл, маневры Neptune Strike показали способность подразделений союзников быстро и эффективно использовать военную силу на расстоянии тысяч километров.

Также Вендла подчеркнул, что "Эстонию защищают в том числе те подразделения, которые не находятся в нашей стране".