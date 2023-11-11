НАТО и Швеция провели военные учения в Эстонии
Истребители ВВС НАТО и Швеции провели в небе Эстонии учения Neptune Strike по отражению внезапной угрозы, которая требовала оперативного взаимодействия всех военных сил в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе главного штаба эстонских Сил обороны, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Истребители ВВС Великобритании, Финляндии, Швеции и Испании провели в небе Эстонии часть учений Neptune Strike по отражению внезапной угрозы", - сказано в заявлении.
Как отметил заместитель начальника главного штаба Сил обороны по оперативным вопросам полковник Март Вендл, маневры Neptune Strike показали способность подразделений союзников быстро и эффективно использовать военную силу на расстоянии тысяч километров.
Также Вендла подчеркнул, что "Эстонию защищают в том числе те подразделения, которые не находятся в нашей стране".
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