https://news.day.az/world/1613617.html Объявлено время и место проведения следующего саммита G7
Объявлено время и место проведения следующего саммита G7
Встреча лидеров "Большой семерки" в 2024 году под председательством Италии пройдет 13-15 июня в южной области Апулия. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По ее словам, Африка и миграция будут центральными темами. "Повестка будет развиваться весь год при помощи инициатив различных министерств", - сказала она.
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