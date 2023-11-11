Объявлено время и место проведения следующего саммита G7

Встреча лидеров "Большой семерки" в 2024 году под председательством Италии пройдет 13-15 июня в южной области Апулия. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, Африка и миграция будут центральными темами. "Повестка будет развиваться весь год при помощи инициатив различных министерств", - сказала она.